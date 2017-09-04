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Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nu Bayram Tatilinde 50 Bin Kişi Ziyaret Etti

MUĞLA'DAKİ SAKLIKENT KANYONU'NU BAYRAM TATİLİNDE 50 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Muğla'daki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu bayram tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. 9 gün boyunca kanyonu 50 bin kişi ziyaret etti.

Tarih : 04 Eylül 2017, 00:50
Puan Ver : Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nu Bayram Tatilinde 50 Bin Kişi Ziyaret Etti(6/10)2

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu, bayram tatilinin ilk 9 gününde 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

SICAKLIK 34 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Kanyon girişinde izdihama sebep olan tatilciler, içeride muhteşem doğa manzaraları eşliğinde çamur banyosu yapıp, soğuk suda yıkanırken zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Seydikemer'de serinlemek ve dünyaca ünlü ören yerlerini ziyaret etmek isteyen tatilciler, Muğla-Antalya sınırındaki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu'na akın etti.500 METRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Yoğunluk nedeniyle Saklıkent yolunda 500 metrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Yoğunluk kanyon girişindeki gişeler ve 200 metrelik ahşap yürüyüş parkurunda da kendini gösterdi. Girişte izdihama sebep olan tatilciler, hava sıcaklığının 5 derece düşük hissedildiği kanyonda muhteşem doğa manzaraları eşliğinde yürüyüşe çıktı. Doğal havuzlarda çamur banyosu yapan tatilciler, 5 derece ölçülen soğuk suda duş alırken zor anlar yaşadı. Kanyonda doğal klima etkisiyle keyifli anlar yaşayan tatilciler, çıkışta Karaçay'ın serin sularında rafting yapmayı da ihmal etmedi.50 BİN ZİYARETÇİ

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, tatilin başladığı günden bu yana kanyonu 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Bugün kanyona girenlerin sayısının 10 bine yaklaştığını anlatan Karaömeroğlu, girişteki dar parkurda kısa süreli yığılmaların olduğunu ancak kanyonu ziyarete gelen tatilcilerin kısa süreli bekleyişin ardından rahatlıkla içeri girebileceğini kaydetti."KANYONDA ADIM ATACAK YER YOK"

Sakarya'dan kanyona gelen Elif Dinç ise doğayı çok sevdiğini, kanyonunda muhteşem bir doğası olduğunu belirtti. Bayram tatili dolayısıyla kanyonun çok kalabalık olduğunu aktaran Dinç, her şeye rağmen keyifli bir tatil geçirdiklerini vurguladı. Tatil için Zonguldak'tan gelen Hasan Çengelci de Saklıkent'in muhteşem doğasına dikkati çekti. Kanyonda havanın serin, suyun da çok soğuk olduğunu anlatan Çengelci, "Şuan kanyonda adım atacak yer yok. Çok kalabalık ancak insanlar çok mutlu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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