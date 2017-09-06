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MUĞLA'DAKİ YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI, 40 EV YANARAK KÜL OLDU


Muğla'daki Yangın Yerleşim Yerlerine Sıçradı, 40 Ev Yanarak Kül Oldu
Tarih : 06 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Muğla'daki Yangın Yerleşim Yerlerine Sıçradı, 40 Ev Yanarak Kül Oldu(7/10)3

Muğla'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.45 sıralarında çıkan orman yangını kısa sürede yerleşim yerine ulaştı.

11 HELİKOPTER VE 4 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Havadan 11 helikopter ve 4 uçak, yerden de 73 arazöz ve 4 dozer ile müdühale edilen yangın, rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı.

40 EV KÜL OLDU

Yangında boşaltılan Zeytinköy Mahallesi'ndeki yaklaşık 40 evin yanarak zarar gördüğü öğrenildi.

Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun, 136 hane, 256 nüfuslu mahallerinin tehdit altında olduğunu belirtip, "Ormanın ortasındayız. Havadan destek bekliyoruz. Dumandan etkilenip hastaneye götürülenler var" dedi. Rüzgarın kuvvetli esmesi ve sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, mahalledeki 30 evin tahliye edildiği, diğer evlerinde tahliye edilmesine devam edildiği bildirildi. Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki kovanlarda bulunan binlerce arı da telef oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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