MUHABİRİN KURBANLIK DANA İLE MÜCADELE VERMESİ CANLI YAYINA YANSIDI
Irak'ın Erbil kentinde uydudan yayın yapan K24 Televizyonu Ankara muhabiri Ercan Dağ'ın hayvan pazarında canlı yayın sırasında üzerine gelen dana ile mücadelesi görüntülere yansıdı.
Ankara'nın en büyük hayvan pazarı Ovacık Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği ve pazardaki hayvan alım satımları ile ilgili canlı yayın yapan K24 Televizyonu muhabiri Ercan Dağ, ilginç bir olay yaşadı.
DANA HUYSUZLANIP MUHABİRİN ÜZERİNE GELDİ
Yayın için stüdyonun kendisine dönmesini bekleyen muhabir Dağ, bulunduğu alanda huysuzlanan bir dananın üzerine doğru gelmesi, darbelerden kurtulmaya çalışması, yayına yansıdı.
İZLEYENLER KAHKAHALARA BOĞULDU
Şaşkın ifadelerinin ekrana yansıdığı görüntülerde muhabir Dağ, o sırada televizyon ekranındaki farklı muhabirlerin yeraldığı 4'lü görüntüde bulunması spiker tarafından da fark edildi. Bu sırada stüdyodaki spikerin muhabir Dağ'a, öncelik vermesi ve uyarılarda bulunduğu diyaloglar ise izleyenleri kahkahaya boğdu.
Kaynak: haberinburada
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