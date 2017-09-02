Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

Muhabirin Kurbanlık Dana ile Mücadele Vermesi Canlı Yayına Yansıdı

MUHABİRİN KURBANLIK DANA İLE MÜCADELE VERMESİ CANLI YAYINA YANSIDI

Irak'ın Erbil kentinde uydudan yayın yapan K24 Televizyonu Ankara muhabiri Ercan Dağ'ın hayvan pazarında canlı yayın sırasında üzerine gelen dana ile mücadelesi görüntülere yansıdı.

Tarih : 02 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Muhabirin Kurbanlık Dana İle Mücadele Vermesi Canlı Yayına Yansıdı(8/10)4

Ankara'nın en büyük hayvan pazarı Ovacık Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği ve pazardaki hayvan alım satımları ile ilgili canlı yayın yapan K24 Televizyonu muhabiri Ercan Dağ, ilginç bir olay yaşadı.

DANA HUYSUZLANIP MUHABİRİN ÜZERİNE GELDİ

Yayın için stüdyonun kendisine dönmesini bekleyen muhabir Dağ, bulunduğu alanda huysuzlanan bir dananın üzerine doğru gelmesi, darbelerden kurtulmaya çalışması, yayına yansıdı.

İZLEYENLER KAHKAHALARA BOĞULDU

Şaşkın ifadelerinin ekrana yansıdığı görüntülerde muhabir Dağ, o sırada televizyon ekranındaki farklı muhabirlerin yeraldığı 4'lü görüntüde bulunması spiker tarafından da fark edildi. Bu sırada stüdyodaki spikerin muhabir Dağ'a, öncelik vermesi ve uyarılarda bulunduğu diyaloglar ise izleyenleri kahkahaya boğdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muhabirin  Kurbanlık  Dana  İle  Mücadele  Vermesi  Canlı  Yayına  Yansıdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER