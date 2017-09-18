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MUHARREM İNCE, REKTÖRÜ TESELLİ ETTİ: BEN DE GENEL BAŞKAN OLAMADIM!


Muharrem İnce, rektörü teselli etti: Ben de genel başkan olamadım!
Tarih : 18 Eylül 2017, 23:40
Puan Ver : Muharrem İnce, Rektörü Teselli Etti: Ben De Genel Başkan Olamadım!(10/10)6

Yalova Üniversitesi kampüsünde yeni akademik yılın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar da katıldı.

REKTÖRÜN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Konuşmasında, üniversitenin yapısal sorunları olduğunu söyleyen Rektör Vekili Tomar, "Şahsen ben de kendimi çok layık görmüyorum bu işe. Ben Edinburgh Üniversitesi'nde okudum. Orada hoca olamadım. Türkiye'mizin seçkin kurumları Boğaziçi'nde, ODTÜ'de, buralarda da hoca olamadım. Belki epey eksik yanım var. Yani Yalova Üniversitesi'nde gelmeyi çok hak etmiyorum belki de ama olsun. Gene de samimiyetle elimden geleni yapacağım. Buraya gelen öğrencilerimizin de bazı sorunlarla karşılaşacağını biliyorum. Elimden geldiğince görevde olduğum müddetçe öğrencilerimizin sorunlarını çözeceğim" diye konuştu.

MUHARREM İNCE: BEN DE GENEL BAŞKAN OLAMADIM

Rektör vakilinin ardından kürsüye çıkan Muharrem ince ise, Tomar'ı teselli etmek için şunları söyledi:

Hocam üzülmeyin, iyi üniversitelerde hoca olamamışsınız. Bu ülkede Pavarotti'yi konservatuara almadık biz, sesi yetersiz diye. Hiç canınızı sıkmayın. Bak ben de genel başkan olamadım. Ben moralimi bozuyor muyum? Sen niye bozuyorsun? Yalova'nın kaderi bu demek ki. Hep Kaybedenler Kulübü olmuş demek ki.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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