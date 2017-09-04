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MUHTAR, BAKAN ÖZLÜ'YÜ KIZDIRDI: HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN


Muhtar, Bakan Özlü'yü Kızdırdı: Herkes Kendi İşine Baksın
Tarih : 04 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Muhtar, Bakan Özlü'yü Kızdırdı: Herkes Kendi İşine Baksın(6/10)2

Düzce Akçakoca'ya Kurban Bayramı münasebeti ile gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ikramlar sonrası bir yerel gazetecinin hayvan barınağına bir muhtarın karşı çıktığı sorusuna kızdı. Bakan Özlü, "Herkes işine bakacak. Muhtarsa köyde yapacakları işine bakacak. Belediye başkanı ise başkanı bulunduğu il veya ilçenin sorunlarına bakacak. Vali ise valinin sorumlu olduğu alandaki işlere bakacak" dedi.

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKACAK"

Özlü şöyle devam etti:

"Söylediğiniz sorun muhtarların işi değil herkes kendi işine bakacak. Durum Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliği arasında bir konudur. Valimiz ilgili arkadaşları çağıracak ve onları bilgilendirecek. Bakın yanımızda bir Kocaeli var yakınımızda modern bir hayvan yaşam alanı yapmışlar. Resimleri de var. Hatta bazı arkadaşlarımız buraya Karadenizde yaşayan bütün köpekleri getirelim saçma bir durum, böyle bir şey olur mu dedim. Düzce'deki sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu muhtarların işi değil. Valinin işidir. Kendisiyle konuştum. Herkes kendi işini yapsın" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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