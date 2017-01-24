

Zihinlere kazınan Müjde Ar, sekiz yıl aradan sonra sinemaya dönüyor.



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YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURACAK



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Son olarak 'Bozkırda Deniz Kabuğu' filminde yer alan usta oyuncu, senaryosunu yazdığı filmde yönetmen koltuğuna oturacak.



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ÇEKİMLER GÜNEYDOĞU'DA



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Başrolünde Ar'ın yer alacağı projenin çekimleri ekim ayında Güneydoğu'da başlayacak.



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GERÇEK ADI KAMİLE SUAT EBREM



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Gerçek adı Kamile Suat Ebrem olan Müjde Ar, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'nın kızı olarak dünyaya geldi. Anne babası çok küçük yaşta 3 yaşındayken ayrıldığı için dedesinin yanında büyüdü. Kardeşi Mehtap Ar da daha sonra şarkıcı olarak tanındı.







kaynak:mynet