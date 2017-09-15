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Mülteci Kampındaki Baba-Oğul Buluşması Yürekleri Burktu

MÜLTECİ KAMPINDAKİ BABA-OĞUL BULUŞMASI YÜREKLERİ BURKTU

Kıbrıs Rum Kesimi açıklarında kurtarılan 305 Suriyeli mülteci, Kokkinotrimithia Mülteci Kampı'na götürüldü. İdlibli babanın, ölümden kurtarılan ailesiyle buluşması görenleri duygulandırdı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Mülteci Kampındaki Baba-Oğul Buluşması Yürekleri Burktu(5/10)1

Kıbrıs Rum Kesimi açıklarında hafta başında kurtarılan 305 Suriyeli mülteci, otobüslerle Lefkoşa'nın Rum Kesimi yakınlarındaki Kokkinotrimithia Mülteci Kampı'na götürülürken, İdlibli inşaat işçisi Ammar Hammasho'nun ölümden kurtarılan ailesiyle kamptaki buluşması herkesi duygulandırdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karısı ve 3 çocuğunu sevinç gözyaşlarıyla karşılayan baba Hammasho'nun küçük oğluyla, tellerin arasından öpüşmesi, sarılmaya çalışması yaşanan dramı bir kez daha ortaya koydu.

MİNİK ELLERİYLE BABASINA DOKUNMAYA ÇALIŞTI

Hammasho'nun küçük oğlunun tel örgüler arasından geçirdiği minik eliyle, babasına dokunmaya çalışması ise yürekleri burktu.

BİR ÇOCUĞUNU SAVAŞTA KAYBETTİ

Durmadan çocuğunun ellerini öpen Hammasho, "Kıbrıs'a 1 yıl önce geldim. Bir çocuğumu savaşta kaybetmiştim..."

"Ailemi hep yanıma almak istiyordum. Yola çıktıklarını biliyordum ama ne zaman varacaklarını kestiremiyordum. Onlara kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Mersin'den yola çıkan ve iki gemiyle Avrupa'ya giden 305 Suriyeli mülteci, Kıbrıs açıklarında kurtarılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mülteci  Kampındaki  Baba-Oğul  Buluşması  Yürekleri  Burktu    haber

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