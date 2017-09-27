MURAT BAŞOĞLU'NUN SKANDAL GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKEN MUHABİR, SUÇSUZ BULUNDU
Murat Başoğlu'nun yeğeniyle yaşadığı ilişkinin fotoğraflarını çeken muhabir hakkında karar verildi. Mahkeme, muhabiri suçsuz buldu.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 'hayâsızca hareket' suçundan dava açtığı Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın kamuoyunda büyük tepki uyandıran görüntüleriyle ilgili yeni bir karar daha verdi. İkilinin dava açtığı muhabir suçsuz bulundu.
MUHABİRİ ŞİKAYET ETMİŞLER
Görüntüleri çeken muhabir hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlamasıyla yapılan müracaat için 'Kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi. Bu kararla Başoğlu ve Kabadayı tarafının görüntülerin çekilmesiyle ilgili şikâyette bulunduğu da ortaya çıkmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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