Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na Silahlı Saldırı! Ağır Yaralandı

MÜSİAD DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI! AĞIR YARALANDI

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı, yeğeni tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Tarih : 29 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Müsiad Diyarbakır Şube Başkanı'na Silahlı Saldırı! Ağır Yaralandı(9/10)5

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı, yeğeni tarafından evinin önünde vuruldu. Özşanlı, hastanede tedavi altına alındı.

YEĞENİ VURMUŞ

İsmail Özşanlı, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde evinden çıktığı sırada yeğeni olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Özşanlı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Müsiad  Diyarbakır  Şube  Başkanı  Na  Silahlı  Saldırı  Ağır  Yaralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER