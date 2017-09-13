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MUSİAD USA, AMERİKA'NIN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR


MUSİAD USA, Amerika'nın Önde Gelen Şirketlerini Bir Araya Getiriyor
Tarih : 13 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Musiad Usa, Amerika'nın Önde Gelen Şirketlerini Bir Araya Getiriyor(9/10)5

Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası, New York ilk kez bir Dünya İş Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. MUSİAD USA tarafından düzenlenen iş zirvesi, Amerika'nın önde gelen finans, medya, teknoloji, inşaat temsilcilerini bir araya getirecek.

30'A YAKIN ÜST DÜZEY KONUŞMACI KATILACAK

20 Eylül'de Marriott Marquis Hotel'de gün boyu düzenlenecek zirvede dört farklı oturumda 30'a yakın üst düzey konuşmacı ağırlanacak. MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ın vizyoner çizgisi çerçevesinde MUSİAD, düzenlediği bu zirveyle birlikte yine bir ilki yapmaya hazırlanıyor. Zirvede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir konuşma yapacak.

ZİRVEYE BİRÇOK ÜLKEDEN KATILIM SAĞLANACAK

Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, East West Institute COO'su William Parker, Orchard Paltform CEO'su Matt Burton, Westwood Capital'in yönetici ortaklarından Daniel Alpert, ABC Haber sunucusu Kendis Gibson, Beyaz Saray'ın eski CIO'su Carlos Solari, Pepsi Co. Başkan Yardımcılarından Ümran Beba gibi pek çok üst düzey ismin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede Manhattan Chamber of Commerce Başkanı Jessica Walker, Forbes'ın en etkin 20 sosyal medya insanından biri olarak tanımladığı Glen Gillmore gibi isimlerin yanı sıra Türkiye ve Amerika dışında Fransa, İtalya, Azerbaycan, Makedonya, Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerden konuşmacı ve katılımcılar zirvede yer alacak.

ZİRVE NEW YORK'TA İLK KEZ YAPILACAK

MUSİAD USA Başkanı Mustafa Tuncer girişimleriyle uzun süreli bir çalışmanın sonucunda New York'ta ilk kez yapılacak zirve için; destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, dünyanın finans ve iş dünyasının kalbi olan New York'ta uluslararası kimliği olan bir iş zirvesinin özellikle tüm dünya liderlerinin New York'ta olduğu bir dönemde yapılıyor olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Tuncer, "Zirve MÜSİAD'ın uluslararası vizyonuyla örtüşen bir yapıya sahip" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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