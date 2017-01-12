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müslümanların gittiği okula silahlı saldırı

MÜSLÜMANLARIN GİTTİĞİ OKULA SİLAHLI SALDIRI

Hollanda'nın Amsterdam kentinde Müslüman çocukların eğitim gördüğü yarıyıl tatilindeki ilkokula silahlı saldırı düzenlendi.

Tarih : 12 Ocak 2017, 12:07
Puan Ver : Müslümanların Gittiği Okula Silahlı Saldırı(5/10)2


As-Siddieq İslam Okulunun duvarına 8 mermi isabet ettiği, tatil  dönemindeki okulun boş olması sebebiyle saldırının okulların açıldığı gün fark  edildiği belirtildi.



Polisten yapılan açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğinin  bilinmediği, olayın yılbaşı gecesinde heyecan yaşamak isteyen kişiler tarafından  gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi.



Polisin olayı soruşturduğu ifade edildi. Okulda eğitim gören  çocuklardan birinin velisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada 8 mermi  deliği gördüklerini belirterek, “Veliler ve öğretmenler kendilerini güvende  hissetmiyorlar.” dedi.



 



kaynak:milliyet








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