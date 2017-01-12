

As-Siddieq İslam Okulunun duvarına 8 mermi isabet ettiği, tatil dönemindeki okulun boş olması sebebiyle saldırının okulların açıldığı gün fark edildiği belirtildi.







Polisten yapılan açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğinin bilinmediği, olayın yılbaşı gecesinde heyecan yaşamak isteyen kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi.







Polisin olayı soruşturduğu ifade edildi. Okulda eğitim gören çocuklardan birinin velisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada 8 mermi deliği gördüklerini belirterek, “Veliler ve öğretmenler kendilerini güvende hissetmiyorlar.” dedi.







kaynak:milliyet