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muş'ta fetö operasyonu 4 tutuklama

MUŞ'TA FETÖ OPERASYONU 4 TUTUKLAMA

MUŞ'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamısında, 2'si Milli Eğitim müfettişi, 4 kişi tutuklandı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 09:20
Puan Ver : Muş'ta Fetö Operasyonu 4 Tutuklama(7/10)7


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-13 Ocak günleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.



Hazineye ait arazide okul ve spor tesisleri yapmak şartı ile tahsis edilen ama gerçekleşmeyen projeyi usulsüz müfettiş raporu ile gerçekleştirilmiş gibi göstermek suretiyle usulsüzlük yaparak Bank Asya'dan tapu ipoteği karşılığı kredi kullanılması ile ilgili olarak 8 kişi yakalandı.



 



 



kaynak:hurriyet








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