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mustafa ceceli polisten kaçamadı

MUSTAFA CECELİ POLİSTEN KAÇAMADI

Mustafa Ceceli, Etiler'de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca polisle arasında kovalamaca yaşandı. Ünlü popçu, Zincirlikuyu'da aracının önü kesilerek durduruldu

Tarih : 28 Ocak 2017, 09:21
Puan Ver : Mustafa Ceceli Polisten Kaçamadı(6/10)6



Mustafa Ceceli ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ünlü popçunun cipi, Etiler'de polisler tarafından durduruldu.




Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Ceceli'nin peşine düştü.




Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent'te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi.




CECELİ: SİZDEN KORKTUK KAÇTIK



Polis ekibi, Ceceli'yi Zincirlikuyu'da aracının önünü keserek durdurdu. Yapılan muayenede şarkıcının ölçüm değeri 0 promil çıktı.




Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen ünlü popçu, “Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü” açıklaması yaptı.



Mustafa Ceceli kovalamaca sırasında yolda indirdiği DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora'ya yeni şarkısını dinlettiğini söyledi.



 



kaynak:habertürk













Etiketler: Mustafa  Ceceli  Polisten  Kaçamadı    haber

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