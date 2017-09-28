MUSTAFA DENİZLİ'DEN YEŞİL IŞIK: FATİH TERİM İRAN'A GİDEBİLİR
Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Tekliften sonra Fatih Terim'le görüştüm. Hocayı tam ortada gördüm, artıları ve eksileri eşit durumda. Orası enteresan, cazip bir ülke." dedi.
İran kulübü İstiklal, Fatih Terim ile anlaşma zemini arıyor. Kulüp yöneticisi Emir Sultani, deneyimli teknik adamla İstanbul'da görüştüklerini açıkladı.
Bir dönem İran'da Persepolis takımını çalıştıran Mustafa Denizli, İstiklal Kulübü'nün Fatih Terim ile görüştüğünü ve tecrübeli teknik adamın bu teklife nasıl yaklaştığını açıkladı.
İşte Mustafa Denizli'nin sözleri:
"İRAN ENTERESAN, CAZİP BİR ÜLKE"
"Fatih hocayla görüştüm. bu haberden çıktıktan sonra. Böyle bir şey olursa oturur konuşuruz dedi. İran enteresan, cazip bir ülke. İnsanıyla yaşamıyla, ben 3 yıl kaldım orada. Çok özel durumları olan bir ülke. Gitmeye karar verirse gayet tabii sorar, gerekirse ben de giderim. Hatta önümüzdeki günlerde gideceğim.
"ARTILARI VE EKSİLERİ EŞİT DURUMDA"
Hocayı tam ortada gördüm, konuşmalara.. Artıları ve eksileri eşit durumda... Benim hayatımda çok var var gel gitler. Ben şampiyonluktan sonra 3. lige kadar gidebilecek bir adamım. Hoca farklı düşünceler içinde olabilir. Fatih Hoca'ya da İran'dan teklif götüren kulüp, İran'ın en iyi kulüplerinden biri..."
Kaynak: haberinburada
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