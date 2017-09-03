Karadenizli türkücü Mustafa Topaloğlu, görüntüsünden sıkıldı, radikal bir değişiklik yaptı. Topaloğlu saçlarını kazıtıp küpe taktı.

"UZAYLIYIM DİYORUM İNANMIYORLAR KÜPEYE NE DİYECEKLER?"

Saçlarını kazıtıp küpe takan Topaloğlu, "Normal insan şeklim vardı, böyle bir şey yaptım. Uzaylıyım diyorum, inanmıyorlar. Ama küpeye ne diyecekler bilmiyorum" diye konuştu

İşte Mustafa Topaloğlu'nun son hali:

Kaynak: haberinburada