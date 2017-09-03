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Mustafa Topaloğlu, yeni imajıyla şoke etti! Saçını kazıtıp küpe taktı

MUSTAFA TOPALOĞLU, YENİ İMAJIYLA ŞOKE ETTİ! SAÇINI KAZITIP KÜPE TAKTI

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu yeni imajıyla görenleri şaşırttı. Topaloğlu, saçlarını kazıtıp küpe takarak bambaşka biri oldu.

Tarih : 03 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Mustafa Topaloğlu, Yeni İmajıyla Şoke Etti! Saçını Kazıtıp Küpe Taktı(6/10)2

Karadenizli türkücü Mustafa Topaloğlu, görüntüsünden sıkıldı, radikal bir değişiklik yaptı. Topaloğlu saçlarını kazıtıp küpe taktı.

"UZAYLIYIM DİYORUM İNANMIYORLAR KÜPEYE NE DİYECEKLER?"

Saçlarını kazıtıp küpe takan Topaloğlu, "Normal insan şeklim vardı, böyle bir şey yaptım. Uzaylıyım diyorum, inanmıyorlar. Ama küpeye ne diyecekler bilmiyorum" diye konuştu

İşte Mustafa Topaloğlu'nun son hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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