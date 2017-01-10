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müsteşarın zamlı maaşı 9.787 liraya yükseldi!

MÜSTEŞARIN ZAMLI MAAŞI 9.787 LİRAYA YÜKSELDİ!

Yeni zamla birlikte müsteşarın maaşı 9 bin 787 liraya, genel müdürün maaşı 8 bin 589 liraya, kaymakamın maaşı 4 bin 500 liraya, hemşirenin maaşı da 3 bin liraya yükseldi.

Tarih : 10 Ocak 2017, 09:17
Puan Ver : Müsteşarın Zamlı Maaşı 9.787 Liraya Yükseldi!(5/10)6


12 milyona yakın SSK, Bağ-Kur ile 2 milyonun üzerinde de memur emeklisi var ve 14 milyona yakın emeklinin maaşları kıdemine, derecesine, göstergesine göre birbirinden tamamen farklı. O nedenle tüm kesim emeklilerimizden örnekler seçtik ki, yayımladığımız tablolarda bu örneklerin sayısı da fazladır. Sizler, geçen temmuz ayında aldığınız maaşa yakın olanını tablodan seçerek, yeni zamlı maaşınızı bulabilirsiniz. 










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