MÜTHİŞ ÜÇLÜ DÜN GECE ŞOV YAPTI
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk gününde 8 maç oynandı, Neymar - Mbappe - Cavani'li PSG, Celtic'i 5-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ilk gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.B Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Celtic'i 5-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 19. dakikada Neymar, 34. dakikada Kylian Mbappe, 40 (penaltıdan) ve 85. dakikalarda Edinson Cavani ve 83. dakikada Mikael Lustig (kendi kalesine) kaydetti.
CHELSEA, AZERİ EKİBİNİ 6-0 YENDİ
İlk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkarak Azerbaycan tarihine geçen Karabağ, deplasmanda Chelsea'ye 6-0 yenildi.
İlk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
A GRUBU
Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre): 3-0
Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya): 1-2
B GRUBU
Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika): 3-0
Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-5C GRUBU
Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0
Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0D GRUBU
Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 3-0
Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-3
Kaynak: haberinburada
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