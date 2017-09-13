Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ilk gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.B Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Celtic'i 5-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 19. dakikada Neymar, 34. dakikada Kylian Mbappe, 40 (penaltıdan) ve 85. dakikalarda Edinson Cavani ve 83. dakikada Mikael Lustig (kendi kalesine) kaydetti.

CHELSEA, AZERİ EKİBİNİ 6-0 YENDİ

İlk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkarak Azerbaycan tarihine geçen Karabağ, deplasmanda Chelsea'ye 6-0 yenildi.

İlk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A GRUBU

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre): 3-0

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya): 1-2

B GRUBU

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika): 3-0

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-5C GRUBU

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0D GRUBU

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-3

Kaynak: haberinburada