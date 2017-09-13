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Müthiş üçlü dün gece şov yaptı

MÜTHİŞ ÜÇLÜ DÜN GECE ŞOV YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk gününde 8 maç oynandı, Neymar - Mbappe - Cavani'li PSG, Celtic'i 5-0 yendi.

Tarih : 13 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Müthiş Üçlü Dün Gece Şov Yaptı(9/10)5

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ilk gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.B Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Celtic'i 5-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 19. dakikada Neymar, 34. dakikada Kylian Mbappe, 40 (penaltıdan) ve 85. dakikalarda Edinson Cavani ve 83. dakikada Mikael Lustig (kendi kalesine) kaydetti.

CHELSEA, AZERİ EKİBİNİ 6-0 YENDİ

İlk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkarak Azerbaycan tarihine geçen Karabağ, deplasmanda Chelsea'ye 6-0 yenildi.

İlk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A GRUBU

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre): 3-0

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya): 1-2

B GRUBU

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika): 3-0

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-5C GRUBU

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0D GRUBU

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-3

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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