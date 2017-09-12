MUTLU SONLA BİTEN MASAJ DİYE GİTTİ, ELİNDEKİNDEN OLDU!
Erzurum'da çarşı iznine çıkan mahkum M.Y., mutlu sonla biten masaj vaadiyle 200 lira dolandırıldı.
Erzurum'da çarşı iznine çıkan mahkum M.Y., sosyal paylaşım sitesinde gördüğü 'mutlu son masajı' paylaşımındaki irtibat numarasını aradı. M.Y., görüştüğü kişi tarafından 200 lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
200 LİRA DOLANDIRILDI
Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkum olan M.Y. izinli olarak çıktığı çarşı izninde bir kafeye giderek sosyal paylaşım sitesi olan facebook hesabına girdi. Burada gördüğü 'Erzurum'da masaj mutlu son' ibareli sayfayı açarak irtibat kurduğu cep telefonu hattını aradı. Telefondaki kişinin hizmet verme bahanesi ile kendisine merkez postanesi ATM'sinden 200 lira para göndermesini istedi. Bu kişinin istediklerini yapan mahkum M.Y., dolandırıldığını anlayınca Gürcükapı Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
- Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
- Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
- Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
- Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar