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Mutlu Sonla Biten Masaj Diye Gitti, Elindekinden Oldu!

MUTLU SONLA BİTEN MASAJ DİYE GİTTİ, ELİNDEKİNDEN OLDU!

Erzurum'da çarşı iznine çıkan mahkum M.Y., mutlu sonla biten masaj vaadiyle 200 lira dolandırıldı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Mutlu Sonla Biten Masaj Diye Gitti, Elindekinden Oldu!(10/10)12


Erzurum'da çarşı iznine çıkan mahkum M.Y., sosyal paylaşım sitesinde gördüğü 'mutlu son masajı' paylaşımındaki irtibat numarasını aradı. M.Y., görüştüğü kişi tarafından 200 lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.



200 LİRA DOLANDIRILDI



Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkum olan M.Y. izinli olarak çıktığı çarşı izninde bir kafeye giderek sosyal paylaşım sitesi olan facebook hesabına girdi. Burada gördüğü 'Erzurum'da masaj mutlu son' ibareli sayfayı açarak irtibat kurduğu cep telefonu hattını aradı. Telefondaki kişinin hizmet verme bahanesi ile kendisine merkez postanesi ATM'sinden 200 lira para göndermesini istedi. Bu kişinin istediklerini yapan mahkum M.Y., dolandırıldığını anlayınca Gürcükapı Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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