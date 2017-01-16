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mutluluk kaynağı çikolata

MUTLULUK KAYNAĞI ÇİKOLATA

Sütlü çikolatalara göre az tüketilse de bitter çikolatanın yararları saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bitter çikolatanın faydalarını şöyle anlatıyor

Tarih : 16 Ocak 2017, 09:42
Puan Ver : Mutluluk Kaynağı Çikolata(7/10)7


"Günlük küçük bir miktar yenilen bitter çikolata stresi yok ediyor, kalp-damar hastalıklarını önlüyor ve cildi gençleştiriyor. Vücudu yaşlanmaya karşı koruyan antioksidan içeren



bitter çikolata kanser riskini de en aza indiriyor. Tansiyonu düşüren, kan şekerinin hızlı yükseltmeyen bu çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu salgılanmasına ve kendimizi keyifli hissetmemize yardımcı oluyor.".



 



kaynak:sabah








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