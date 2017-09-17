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Müzakereleri Bitirme Kozu Elinde Kalan Merkel, Türkiye'ye Karşı Yeni Planını Açıkladı

MÜZAKERELERİ BİTİRME KOZU ELİNDE KALAN MERKEL, TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ PLANINI AÇIKLADI

Türkiye'nin AB müzakerelerini bitirme konusunda başarılı olamayan Almanya Başbakanı Merkel, şimdi de Türkiye ile AB ilişkilerinin askıya alınabileceği şantajında bulundu.

Tarih : 17 Eylül 2017, 00:10
Puan Ver : Müzakereleri Bitirme Kozu Elinde Kalan Merkel, Türkiye'ye Karşı Yeni Planını Açıkladı(5/10)1

Türkiye'ye karşı uyguladığı düşmanca politikayı seçimler yaklaştıkça sertleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin AB müzakerelerini durdurmayı başaramayınca yeni bir şantaj konusu buldu.

Merkel, Türkiye ile AB ilişkilerinin askıya alınabileceğini iddia etti.

MÜZAKERELERİ SONLANDIRAMAYACAĞINI ANLADI

Müzakerelerin sonlandırılması konusunda AB ülkelerinden destek alamayan Merkel, geri adım atmıştı. Alman Passauer Neuen Presse gazetesine açıklama yapan Merkel, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılamasa bile askıya alınabileceğini söyledi.

Merkel, sürecin sonlandırılması konusunda ise AB içindeki itirazların olduğunu, müzakerelerin sonlandırılabilmesi için 28 üye ülkenin oybirliğiyle karar alması gerektiğini ancak bazı ülkelerin buna karşı çıktığını dile getirdi.

BU SEFER OY ÇOKLUĞU YETİYOR

Müzakerelerin askıya alınmasının ise oy çokluğuyla mümkün olduğunu belirtti. Tüm seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Merkel, "Önemli olan AB ülkelerinin kamuoyu önünde kavgaya tutuşmaması; ortak bir yol bulmalıyız" diye konuştu.

"EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA GERİYE ÇEKECEĞİZ"

"Türkiye hızlı bir şekilde hukuk devleti ölçülerinden uzaklaşıyor" iddiasını yineleyen Merkel, Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklu olması nedeniyle Türkiye ile olan ekonomik işbirliğinin daha da geri çekilmeye devam edilmek zorunda olunduğunu ve projelerin incelemeye alınacağını kaydetti.

SCHULZ DA MERKEL'E DESTEK VERDİ

Öte yandan, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz da Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, "AB'ye üye olması halinde uyması gereken temel ilkeleri her gün çiğneyen biriyle müzakereleri sürdürmenin bir anlamı yok. AB bir hukuk birliği, temel ilkelere, temel haklara dayanıyor. Söz konusu temel haklardan biri düşünce özgürlüğü, gazetecilerin devletin baskısı altında kalmadan çalışabilme özgürlüğü. Bu haklar Türkiye'de sistematik olarak çiğneniyor. Böyle bir ülke AB'ye üye olamaz" dedi.

Türkiye'deki muhalefet ile irtibat içinde olduklarını kaydeden Schulz, "Sayın Erdoğan beni hayal kırıklığına uğrattı, başta büyük bir reformcuydu, şu anda ülkesini tecrit etme yolunda" şeklinde konuştu. Schulz, Erdoğan'ın AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatını iptal etme ihtimaline ilişkin olarak ise "Erdoğan'ın önünde diz çökmeye niyetim yok. Bize şantaj yapılmasına izin veremeyiz. Mülteci sorunu nedeniyle Türkiye'de demokrasinin yok edilmesini sineye çekemem" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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