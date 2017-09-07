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Müziğin ritmine kendini kaptıran amca, bisiklet üzerinde dans etti

MÜZİĞİN RİTMİNE KENDİNİ KAPTIRAN AMCA, BİSİKLET ÜZERİNDE DANS ETTİ

Adana'da bisikletli amcanın dinlediği müziğe kendini kaptırarak dans etmesi keyifli görüntülere sahne oldu.

Tarih : 07 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Müziğin Ritmine Kendini Kaptıran Amca, Bisiklet Üzerinde Dans Etti(8/10)4

Adana'da bisiklet üzerinde bir kişi kulaklıkla dinlediği müziğin ritmine çok kapılınca yaptığı hareketler yüzünden ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

MÜZİĞİN RİTMİNE DAYANAMADI

Araçla giden vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülerde Adanalı Selçuk, ismiyle tanınan kişinin bisiklet üzerinde kulaklığıyla müzik dinlediği ve dinlediği müziğe kendisini kaptırıp dans ettiği görülüyor.

BİSİKLET ÜZERİNDE DANS ETTİ

Dinlediği müziğin ritmi nedeniyle trafikte ellerini, ayaklarını kaldırıp dans eden Adanalı Selçuk, ne yayaların, ne araç sürücülerinin ne de kendi canını düşünmeden hareketler yaparak uzun süre yoluna devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede en çok izlenen görüntüler arasına girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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