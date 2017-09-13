Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi, Arakan'ın Konuşulacağı BM Genel Kurulu'na Katılmayacak

MYANMAR LİDERİ AUNG SAN SUU KYİ, ARAKAN'IN KONUŞULACAĞI BM GENEL KURULU'NA KATILMAYACAK

Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı baskılar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Myanmar liderinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacağı açıklandı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi, Arakan'ın Konuşulacağı Bm Genel Kurulu'na Katılmayacak(6/10)2

Arakan Müslümanları'nın maruz kaldığı baskılar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacağı açıklandı.Geçen ay artan şiddet olaylarının ardından yaklaşık 370 bin Müslüman Myanmar'dan Bangladeş'e kaçmıştı. Ülkede çok sayıda Müslüman köyü yakılmıştı.Myanmar hükümeti BM tarafından etnik temizlikle suçlanıyordu.Myanmar'da ordu ise Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu ile mücadele ettiklerini savunarak, sivilleri hedef aldıklarını belirten raporları reddediyor.BM Güvenlik Konseyi bugün konuyu görüşecek.Myanmar'da demokrasi talep ettiği için 15 yıl boyunca ev hapsinde tutulan ve Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi'nin şiddeti engelleyecek adımlar atmaması, Batı'daki destekçileri tarafından da tepki çekmişti.Nobel Ödülü kazanmış diğer isimler arasında yer alan Dalai Lama, Desmond Tutu ve Malala Yousafzai, Suu Kyi'yi şiddete son vermeye çağırdı.Suu Kyi'nin 19-25 Eylül arasında New York'ta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'na katılması bekleniyordu.Katılmama kararının ardından bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Aung Shin, Suu Kyi'nin "hiçbir zaman eleştiri veya sorunlarla yüzleşmekten korkmadığını" belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Myanmar  Lideri  Aung  San  Suu  Kyi  Arakan  In  Konuşulacağı  Bm  Genel  
Kurulu  Na  Katılmayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER