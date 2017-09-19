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MYANMAR LİDERİNDEN PİŞKİN SÖZLER: GÖÇÜN SEBEBİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ!


Myanmar liderinden pişkin sözler: Göçün sebebini anlamaya çalışıyoruz!
Tarih : 19 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Myanmar Liderinden Pişkin Sözler: Göçün Sebebini Anlamaya Çalışıyoruz!(9/10)5

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Arakan'daki "insan hakları ihlallerini ve hukuksuz şiddeti" kınadı. Aung San Suu Kyi, Müslümanlarla konuşarak neden ülkeyi terk ettiklerini sormak istediğini söyledi.

ŞİDDETİ KINADIĞINI SÖYLEDİ

BM'nin New York'ta gerçekleşen Genel Kurulu'na katılmayan Aung San Suu Kyi, başkent Naypyitaw'da televizyonlardan yarım saatlik bir demeç verdi. Konuşmasında Arakan krizinde yaşanan insan hakları ihlallerini ve hukuksuz şiddeti kınadığını söyleyen Suu Kyi, "Barış, istikrar ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamak amacımıza bağlıyız" dedi.

MÜSLÜMANLARIN NEDEN ÜLKELERİNİ TERK ETTİĞİNİ SORMAK İSTİYOR

Siviller için derin bir üzüntü duyduğunu söyleyen Myanmar lideri, Müslümanlarla konuşarak neden ülkeyi terk ettiklerini sormak istediğini dile getirdi. 5 Eylül'den bu yana bölgede ne operasyon yapıldığını ne de silahlı çatışma yaşandığını iddia eden Aung San Suu Kyi, toplu göçün nedenini merak ettiklerini söyledi.

Suu Kyi, hem ülkeden kaçanlarla hem de ülkede kalanlarla görüşmek istediklerini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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