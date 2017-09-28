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MYANMAR'DA KATLİAMDAN KAÇAN 130 MÜSLÜMANI TAŞIYAN TEKNE ALABORA OLDU


Myanmar'da katliamdan kaçan 130 Müslümanı taşıyan tekne alabora oldu
Tarih : 28 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Myanmar'da Katliamdan Kaçan 130 Müslümanı Taşıyan Tekne Alabora Oldu(9/10)5

Myanmar'dan kaçan 130 Arakanlı Müslümanı taşıyan bot alabora oldu.

Uluslararası Göç Organizasyonu, 8'i çocuk 13 kişinin kurtarıldığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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