MYANMAR'DA KATLİAMDAN KAÇAN 130 MÜSLÜMANI TAŞIYAN TEKNE ALABORA OLDU
Myanmar'dan kaçan 130 Arakanlı Müslümanı taşıyan bot alabora oldu.
Uluslararası Göç Organizasyonu, 8'i çocuk 13 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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