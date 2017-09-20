BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Trump'ın Myanmar hükümetini kınamaması kafalarda soru işareti yaratırken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım açıklaması geldi.

"İNSANİ YARDIMIN ACİLİYETİNİ VURGULAMAK İÇİN VERİLMİŞ BİR KARAR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, şiddet olaylarından dolayı evlerini terk ederek Myanmar içinde farklı bölgelere ve Bangladeş'e kaçan Arakan halkına ve bu insanları ağırlayan Bangladeş'teki topluluklara insani yardımın aciliyetini vurgulamak için 32 milyon dolarlık yardımda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

ABD'DEN ARAKAN'A YAPILAN YARDIM 95 MİLYON DOLARA ULAŞMIŞ OLACAK

Açıklamada, söz konusu rakamla ABD'nin 2017 yılında Myanmar içindeki evlerini bırakmak zorunda kalanlara ve Myanmarlı mültecilere yaptığı toplam yardımın 95 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada