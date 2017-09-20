Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!

Myanmar'daki Zulmü Kınamayan ABD'den Arakan'a 32 Milyon Dolarlık Yardım!

MYANMAR'DAKİ ZULMÜ KINAMAYAN ABD'DEN ARAKAN'A 32 MİLYON DOLARLIK YARDIM!

Myanmar hükümetini kınamayan ABD, Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan halkına 32 milyon dolarlık insani yardımda bulunacağını açıkladı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Myanmar'daki Zulmü Kınamayan Abd'den Arakan'a 32 Milyon Dolarlık Yardım!(5/10)1

BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Trump'ın Myanmar hükümetini kınamaması kafalarda soru işareti yaratırken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım açıklaması geldi.

"İNSANİ YARDIMIN ACİLİYETİNİ VURGULAMAK İÇİN VERİLMİŞ BİR KARAR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, şiddet olaylarından dolayı evlerini terk ederek Myanmar içinde farklı bölgelere ve Bangladeş'e kaçan Arakan halkına ve bu insanları ağırlayan Bangladeş'teki topluluklara insani yardımın aciliyetini vurgulamak için 32 milyon dolarlık yardımda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

ABD'DEN ARAKAN'A YAPILAN YARDIM 95 MİLYON DOLARA ULAŞMIŞ OLACAK

Açıklamada, söz konusu rakamla ABD'nin 2017 yılında Myanmar içindeki evlerini bırakmak zorunda kalanlara ve Myanmarlı mültecilere yaptığı toplam yardımın 95 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Myanmar  Daki  Zulmü  Kınamayan  Abd  Den  Arakan  A  32  Milyon  Dolarlık  
Yardım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER