Mersin'de bulunan ve nadir olarak görüldüğü belirtilen "çift başlı" deniz kaplumbağalarının ölü olduğu belirlendi.

Mersin'de bulunanve oldukça nadir oalrak görülen "çift başlı" kaplumbağaların öldüğü belirlendi.

EKİPLER BULDUĞUNDA ÖLMÜŞTÜ

Deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanları arasında bulunan ve her yıl binlercesinin ilk kez denizle buluştuğu Mersin'de yavru çıkışları tamamlanırken, burada çalışan ekiptekiler, Davultepe kumsalındaki bir yuvada çift başlı deniz kaplumbağası yavrusu ölüsü buldu.

TEMMUZ AYINDA ÇIKMAYA BAŞLIYORLAR

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının temmuz ayı içerisinde yumurtadan çıkmaya başladığını hatırlattı.

"AÇILMAMIŞ YUMURTALARI AÇIP, YAVRULARI KURTARIYORUZ"

Yavruların büyük bir kısmının kendi çabalarıyla denize ulaşabildiğini anlatan Ergene, "Bazıları yuvanın içerisinde sıkışık kalabiliyor. Biz onları yavru çıkışından 4-5 gün sonrasında yuvayı açarak çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yuvadan çıkışlar sırasında açılamayan yumurtalar oluyor veya yumurtadan çıkmış yuvadan çıkamamış yavrular oluyor. Onların kurtarılmasını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"BAZILARINDA GENETİK PROBLEMLER OLABİLİYOR"

Yumurtaların tümünden normal ve sağlıklı yavrular çıkmadığını vurgulayan Ergene, şöyle devam etti:

"Bazılarında genetik problemler söz konusu olabiliyor. Bu yıl Davultepe kumsalında tespit ettiğimiz çift başlı, çift üyeli siyam ikizi diye tabir ettiğimiz yavru çıkışı söz konusu oldu. Çift başı aynı gövdeye yapışık bir şekilde bulunuyordu. Bu tip çeşitlenmeler de söz konusu olabiliyor. Bu bir genetik durum. Nasıl insanlarda dönem dönem bu tip doğumlar söz konusu oluyorsa hayvanlarda da bu tip olaylar oluyor."

"BU TÜR KAPLUMBAĞALAR ÇOK YAŞAMIYOR"

Ergene, "Dolayısıyla bu hayvanların düşmanı sadece doğanın değişmesi, kentleşme, sanayileşme değil. Aynı zamanda kendi içerisinde de genetik çeşitli problemleri söz konusu olabiliyor. Sağlam olan yavrular çıkıp giderken, bu tip yavrular da ölüp yuvanın içerisinde kalabiliyor. Hatta zaman zaman canlı da çıkabiliyor ancak yaşamları çok kısa sürüyor. Geçen yıl da Kazanlı kumsalında çift başlı yavru çıkışı söz konusu olmuştu. Yaklaşık 10 gün yaşadı ondan sonra hayatını kaybetti. Röntgenlerini çektik ve tek akciğer, kalp ve karaciğer olduğunu gördük. Böyle olunca yaşamını devam ettirme şansı söz konusu olmuyor."

Ergene, Davultepe kumsalında bulunan çift başlı yavrunun da tek akciğer, kalp ve karaciğere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada