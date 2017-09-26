Karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan efsane halterci Naim Süleymanoğlu'yla ilgili kaldırıldığı hastanenin başhekimi açıklamalarda bulundu. Doktoru, durumunun iyiye gittiğini söylerken kronik karaciğer yetmezliğinin olduğunu belirtti.

İşte yapılan açıklamadan satır başları:

"GELDİĞİNDE BİLİNCİ KAPALIYDI"

"Naim Süleymanoğlu hastanemize zaman zaman tedavi süreci devam eden bir hastamızdı, bizim hastamızdı. Kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla bilinci kapalı şekilde müracaat ettiğinde kendisini yoğun bakıma aldık. Bize geldiğinde bilinç durumu kapalıydı, solunumu vardı. Karaciğer enzimlerinde yükseklik vardı. İmbalans dediğimiz durum söz konusuydu.

"KRONİK KARACİĞER YETMEZLİĞİ VAR"

Şu an itibarıyla süreçten cumhurbaşkanımız, başbakanımız, spor bakanımız sürekli aramakta, bilgi istemekte. Kendilerine bilgi arz etmekteyiz. Bu sabah itibarıyla sevindirici bir gelişme olarak şunu paylaşabilirim. Şuurumuz kısmen açıldı. Sorulan sorulara cevap vermekte. Kendisinin nerede olduğunu biliyor. Bizim için sevindirici. Bu kronik karaciğer yetmezliğidir. Dün olmayan idrar çıkışı bugün mevcut, bu bizim için önemli. Enzim yüksekliği, amonyak yüksekliği devam etmektedir."

Kaynak: haberinburada