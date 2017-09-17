Türkiye'de ded beğeniyle izlenen ve kasap Nusret'in reklamları sayesinde de geniş kitleler tarafından tanınan Narcos dizisinin 4. sezonu için Meksika'da çekim lokasyonu araştıran prodüksiyon çalışanı Carlos Muoz Portal, vurularak öldürüldü.

ARACINDA KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Meksika'nın en tehlikeli bölgesi Temascalapa kasabasında çekim lokasyonu için çalışan 37 yaşındaki Portal, kurşunlanmış halde arabasında ölü olarak bulundu.

Meksikalı yetkililer olayda şahit olmadığı için soruşturmada güçlük çekildiğini bildirdi.

NETFLİX ÖLÜMÜ DOĞRULAYAMADI

Neftlix ise Portal'ın ölümüne ilişkin ise hala net bir bilginin olmadığını açıkladı. Portal'ın bir arkadaşı ise Portal'ın çekim için bölgede bulunduğunu söyledi.

PEK ÇOK ÜNLÜ PROJEDE YER ALMIŞTI

Öte yandan, Portal 10 yıllık kariyeri boyunca James Bond Spectre, Hızlı ve Öfkeli ve Apocalypto gibi yüksek profilli filmlerde yer almıştı.

Kaynak: haberinburada