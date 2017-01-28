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nato afganistan'da deaş komutanını öldürdü

NATO AFGANİSTAN'DA DEAŞ KOMUTANINI ÖLDÜRDÜ

NATO'ya ait insansız hava aracı, Afganistan'da DEAŞ mevzilerini bombaladı

Tarih : 28 Ocak 2017, 14:34
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü DEAŞ'ın bir önemli komutanının öldürüldüğü bildirildi.



Nangarhar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hazrat Huseyin Maşrikival, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının, Nangarhar'ın Açin ilçesindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığını belirtti.



Saldırıda terör örgütü DEAŞ'in önemli komutanlarından Kazi Şahid ile bir DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Maşrikival, 5 teröristin de yaralandığını söyledi.



Maşrikival, öte yandan Nangarhar'ın Hasaki Mine ilçesinde çıkan çatışmada 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü, ikisinin de yaralandığını kaydetti.


 



kaynak:habertürk








Etiketler: Nato  Afganistan  Da  Deaş  Komutanını  Öldürdü    haber

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