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NATO GENEL SEKRETERİ: TÜRKİYE, SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN İKİ ÜLKEYLE DAHA GÖRÜŞÜYOR!


NATO Genel Sekreteri: Türkiye, Savunma Sistemleri İçin İki Ülkeyle Daha Görüşüyor!
Tarih : 21 Eylül 2017, 00:50
Puan Ver : Nato Genel Sekreteri: Türkiye, Savunma Sistemleri İçin İki Ülkeyle Daha Görüşüyor!(5/10)1

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler gündemden düşmeden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten yeni bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE İKİ ÜLKE İLE DAHA GÖRÜŞÜYOR"

Associated Press'e verdiği ve dün yayınlanan röportajda, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldıktan sonra Fransa ve İtalya'dan da benzer sistemleri satın almak üzere görüşmelere başladığını açıkladı.

"SAMP/T HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR"

Geçen akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini aktaran Stoltenberg, Erdoğan'ın kendisine Fransa ve İtalya'dan Eurosam ortak girişiminin üretimi olan SAMP/T hava savunma sistemlerinin satın alınması için görüşmelere başlandığını aktardığını belirtti. NATO Genel Sekreteri, "Bu görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağına bakalım, belli bir sonuca ulaşmasını umacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KİLİT ÜLKE"

Erdoğan'ın NATO'ya sadece sözlerle değil, yaptıklarıyla da bağlı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'yi, Irak ve Suriye sınırında bulunduğu stratejik konumu nedeniyle kilit ülke olarak niteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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