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NATO, KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİNE SERT ÇIKTI: KÜRESEL YANIT VERİLMELİ


NATO, Kuzey Kore'nin Füze Denemelerine Sert Çıktı: Küresel Yanıt Verilmeli
Tarih : 10 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : Nato, Kuzey Kore'nin Füze Denemelerine Sert Çıktı: Küresel Yanıt Verilmeli(10/10)6

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, Kuzey Kore'nin tavırlarının küresel tehdit olduğunu ve tavırlara küresel tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"EKONOMİK YAPTIRIM UYGULANMALI"

Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore konusunda siyasi çözüm için çalışılmalı. Ekonomik yaptırım uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

HİDROJEN BOMBASI DENEMESİ, 6.3'LÜK DEPREME NEDEN OLMUŞTU

Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemesi nedeniyle bölge ülkelerini de sarsan 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Söz konusu depremin ardından açıklama yapan Kuzey Kore yönetimi, atom bombasından daha güçlü olan hidrojen bombası denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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