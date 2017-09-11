NAZLI ILICAK KKTC VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILIYOR
KKTC'deki evini FETÖ'nün Kıbrıs yapılanması için karargah olarak kullandırdığı öne sürülen Nazlı Ilıcak Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılıyor.
KKTC Nazıl Ilıcak için düğmeye bastı. "FETÖ/PDY Medya Yapılanması" davasında tutuklu olarak yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın KKTC vatandaşlığının iptal edileceği öğrenildi. Ilıcak 1995 yılında ülke vatandaşlığına kabul edilmişti.
KKTC VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI
Sabag Gazetesş'nin haberine göre; KKTC'de 24 Nisan, 2004 tarihinde gerçekleşen Annan Planı ile ilgili referandum öncesinde, açıklamalarda bulunan ılıcak, şunları anlatmıştı;"1995 yılında Girne'de Bellapais dedikleri bir manastırın yanında, eskiden ev olan bir lokantada yemek yedim. Adı Abbey House olan bu lokantayı İngiliz eşcinsel olan çift işletiyordu ve ayrılacakları için lokantayı devretmek istiyorlardı. Fiyatı da Türkiye'ye göre daha düşük olduğu için burayı ev olarak satın aldım. İkametgahım olunca vatandaşlık için de başvurdum ve kabul edildim. Muhtara seçmen kaydını yaptırdım, referandumda da Kıbrıs'ta olacağım ve oyunu kullanacağım. Kıbrıs'ın AB'ye girmesini olumlu bulduğum için oyum evet olacak."
FETÖ KKTC'DEKİ EVİ KARARGAH OLARAK KULLANILDI
Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın sahibi olduğu ev, FETÖ'nün KKTC yapılanmasının karargahı olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Bu evde Türkiye'den gelen FETÖ mensubu yüksek rütbeli polis subayları ile KKTC polisinde görev yapan bazı polis subayları toplantılar yaptığı polis kayıtlarına geçti. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz akşamı gerçekleştirdiği darbe kalkışmasından sonra ise evin tamamen boşaltığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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