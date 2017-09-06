Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın rekor fiyata satıldı.NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rockets'ın 2.2 milyar Dolar'a satıldığı belirtildi.

NBA'İN YENİ REKORU OLDU

Açıklamada, Houstonlı iş adamı milyarder Tilman Fertitta'nın Rockets için 2.2 milyar Dolar ödeyeceği ifade edilirken, söz konusu miktarın NBA'de yeni bir rekor olduğuna dikkati çekildi.

NBA takımlarından Los Angeles Clippers, 2014'te 2 milyar Dolar'a satılarak bu alanda rekor kırmıştı.

Rockets, 1993'te Les Alexander tarafından 85 milyon Dolar'a satın alınmıştı. Alexander, temmuzda Rockets'ı satmak istediğini duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada