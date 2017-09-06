NBA EKİBİ HOUSTON ROCKETS, 2.2 MİLYAR DOLAR'A SATILDI
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın rekor fiyata satıldı.NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rockets'ın 2.2 milyar Dolar'a satıldığı belirtildi.
NBA'İN YENİ REKORU OLDU
Açıklamada, Houstonlı iş adamı milyarder Tilman Fertitta'nın Rockets için 2.2 milyar Dolar ödeyeceği ifade edilirken, söz konusu miktarın NBA'de yeni bir rekor olduğuna dikkati çekildi.
NBA takımlarından Los Angeles Clippers, 2014'te 2 milyar Dolar'a satılarak bu alanda rekor kırmıştı.
Rockets, 1993'te Les Alexander tarafından 85 milyon Dolar'a satın alınmıştı. Alexander, temmuzda Rockets'ı satmak istediğini duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
- Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar