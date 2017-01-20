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nba'de ilk 5'ler belli oldu! westbrook...

NBA'DE İLK 5'LER BELLİ OLDU! WESTBROOK...

NBA All-Star'da mücadele edecek Doğu ve Batı Karmaları'nın ilk 5'leri belli oldu.

Tarih : 20 Ocak 2017, 13:07
Puan Ver : Nba'de İlk 5'ler Belli Oldu! Westbrook...(8/10)8


NBA All-Star'da mücadele edecek Doğu ve Batı Karmaları'nın ilk 5'leri belli oldu. Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Russell Westbrook'ın Batı Karması ilk 5'inde yer almaması basketbolseverleri şaşırttı.



EN FAZLA OYU LEBRON ALDI

Yapılan oylamada en fazla oyu toplayan isim geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers'ın yıldızı ve final serisinin MVP'si LeBron James oldu. LeBron James, 1 milyon 893 bin 751 oy olarak rakiplerini geride bıraktı.



Ligde son iki yılın MVP'si Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry 1 milyon 848 bin 121 oyla ikinci, Golden State Warriors'lı Kevin Durant ise 1 milyon 768 bin 185 oyla üçüncü sırada yer aldı.



OYLAMADA YENİ FORMAT

NBA All-Star'da ilk 5'lerin belirlendiği oylamada bu yıl ilk kez yeni bir format uygulandı. İlk 5'lerin belirlenmesinde taraftarların oyları yüzde 50, NBA oyuncularının oyları yüzde 25 ve basın mensuplarının oyları yüzde 25 etki etti. Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Russell Westbrook'un Batı Karması'nda yer alamamasında taraftarların etkisinin arttığı yeni oylama formatı etkili oldu.



ALL-STAR 17-19 ŞUBAT'TA

Bu seneki All-Star organizasyonu 17-19 Şubat tarihlerinde New Orleans kentindeki Smoothie King Center'da düzenlenecek. All-Star maçında yer alacak yedek oyuncuların isimleri ise 26 Ocak'ta duyurulacak.



Doğu ve Batı Karmaları'nın ilk 5'inde mücadele edecek isimler ise şöyle:



DOĞU KARMASI

LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, DeMar DeRozan, Kyrie Irving



BATI KARMASI

Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Stephen Curry, James Harden



 



kaynak:habertürk








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