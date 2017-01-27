Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

ne ağrıları dindiriyor ne de öksürüğü kesiyor

NE AĞRILARI DİNDİRİYOR NE DE ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR

Türkiye'nin, gereksiz yere antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi olduğunu söyleyen Dr. Koray Akay, "Antibiyotikler, maya, küf, mantar, yosun gibi canlı varlıklardan elde edilen ve bakteriler için öldürücü olan ya da üremesini durduran kimyasal maddelerdir.

Tarih : 27 Ocak 2017, 11:38
Puan Ver : Ne Ağrıları Dindiriyor Ne De Öksürüğü Kesiyor(8/10)10


Bu maddeler sadece bakterilere karşı etkilidir" diyor. Dr. Akay, antibiyotiklerin ne olmadığını da şöyle anlatıyor: "Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez.



Ateş düşürmez, uygun dozda kullanıldığında hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu yok ettiği için ateşin düşmesini sağlar. Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını ve öksürüğü hafifletmez. Gribin bulaşmasını engellemez."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ne  Ağrıları  Dindiriyor  Ne  De  Öksürüğü  Kesiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER