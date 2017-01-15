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ne kadar galaxy note 7 kaldı?

NE KADAR GALAXY NOTE 7 KALDI?

Ne kadar Galaxy Note 7 kaldı bu tam anlamıyla tespit etmek güç olsa da Samsung, toplatma kararını açıkladıktan bu yana ürünün büyük bir kısmını geri almayı başardığını açıkladı. Ancak hala Samsung Galaxy Note 7 telefonunu geri vermeyenler olduğu da belirtildi.

Tarih : 15 Ocak 2017, 09:19
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Acaba ne kadar Galaxy Note 7 kaldı diye düşünenlerdenseniz Samsung'un yaptığı son açıklama merakınızı giderecektir. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma programının başladığı dört ay öncesinden bugüne kadar cihazların %96'sının iade edildiği belirtildi. Buradan henüz %4'lük bir bölüm Galaxy Note 7'nin hala dışarıda olduğu anlaşılıyor.



Piyasaya büyük umutlarla sürülen ve ilk zamanlarda büyük beğeni toplayan Samsung Galaxy Note 7, daha sonra pil problemi nedeniyle alev aldığı için geri toplatılmıştı. Birçok ülkede uçaklara dahi sokulması yasak olan cihazın geri dönmeyen %4'lük kısmının da sahipleri tarafından iade edilip edilmeyeceği bilinmiyor.



Aslına bakılırsa %96'lık bir oranın gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu oranın bu kadar yüksek olmasında Samsung'un kalan ürünleri bir güncelleme ile şarj edilemeyecek hale getireceğini açıklamasının da büyük bir etkisi var. Samsung bu açıklamayı yapmadan önce geri dönüş oranının bu derece yüksek olmadığı biliniyor.








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