İzmir'de yaşayan Gökhan Çağlar'ın telefonu hacklendi. Sanal para isteyen dolandırıcı numarayı kopyaladı. Whatsapp üzerinden Çağlar'ın başkalarıyla olan yazışmalarına erişen, cevap yazan ve numaradan başkalarını arayan dolandırıcı dışarıdan lahmacun ve Adana siparişi vermekle tehdit etti. Polis ekipleri ile GSM operatörü ilk defa böyle bir vaka ile karşılaştıklarını söylüyor.

SANAL OYUN SİTELERİNDE KULLANILAN PARA İSTEDİ

İzmir'de yaşayan ve araştırma şirketi sahibi olan Gökhan Çağlar telefon dolandırıcılarının hedefinde. Farklı yöntemlerle bir çok kişiyi mağdur eden dolandırıcıların bu seferki yöntemi ise bir ilk. Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Gökhan Çağlar'ın telefonu ilk önce yurtdışı kodlu bir numaradan arandı. Yanlışlıkla telefonu açan Çağlar'a farklı sitelerden kodlar gelmeye başladı. Bir süre sonra Çağlar'a tanımadığı bir numara WhatsApp aracılığıyla yazdı. Telefonu "hacklediğini" söyleyen dolandırıcı sanal oyun sitelerinde kullanılan paralardan istedi.

"KIZ ARKADAŞIMLA KONUŞURKEN 'BENİ ARIYORSUN' DEDİ"

Dolandırıcıya olumsuz cevap veren Çağlar daha sonra kız arkadaşını aradı. Konuşma sırasında kız arkadaşının ekranına düşen arayan numarası Çağlar'a aitti. Telefonu şaşkınlıkla kapatan Çağlar, bir süre sonra kendi numarasından aranmaya başlandı.

Whatspp üzerinden Çağlar'ın başkalarıyla olan yazışmalarına erişen, cevap yazan ve numaradan başkalarını arayan dolandırıcı "Hattının kontrolü bende herkesi arayabilirim" dedi ve para istemeyi sürdürdü.

GSM ŞİRKETİ "BÖYLE BİR DOLANDIRICILIKLA İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ" DEDİ

Telefon numarasının kontrolünün başka birisi tarafından yapılmasına anlam veremeyen Çağlar'ın kız arkadaşının telefon numarası da aynı yöntemle ele geçirildi. Telefonun bağlı olduğu GSM şirketini arayan Çağlar ve kız arkadaşı telefon numarasının kopyalanmasının imkansız olduğu ve bu tarz bir dolandırıcılık yöntemiyle ilk defa karşılaşıldığı cevabını aldı.

POLİSLER BİLE İNANAMADI

Şikâyet için gittikleri karakoldaki polislerin de kendilerine ilk başta inanmadığını belirten Çağlar, "Polisin yanındayken dolandırıcı tarafından yine kendi numaramdan arandım. Bir süre sonra yine yanlarındayken dolandırıcı benim numaramdan kız arkadaşımı aradı. Yoksa derdimizi anlatamıyorduk" diye konuştu.

"10 LAHMACUN 10 ADANA SÖYLEYECEĞİM, ÖDEYİN"

Numarasını ele geçiren dolandırıcının farklı kişileri arayarak kendi adına suç işleyebileceği endişesini taşıyan Çağlar, bu yöntemin nasıl yapıldığını kimsenin anlamadığını söyledi. Çağlar'ın kız arkadaşını arayan dolandırıcı, "Şimdi 10 lahmacun, 10 Adana dürüm yemek siparişi vereceğim sizin numaradan. Adresi biliyorum. Onları ödeyin. Sonra itfaiye ve ambulansı arayıp asılsız ihbarlar vereceğim o parayı yatırın" sözleriyle tehditlerini sürdürdü.

"SİSTEMİN DOLANDIRICILAR KADAR GELİŞMESİ GEREKİYOR"

Bütün banka kartlarını ve internet üzerinden yapılabilecek işlemleri durduran Çağlar'ın aradığı tüm yetkililer ilk defa böyle bir olay duyduklarını söylüyor. Bilişim suçları ile sorumlu polislerin de olayı öğrendiklerinde şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Çağlar, "Bilişim suçlarıyla ilgilenenlerin sistemini dolandırıcılar kadar geliştirmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: haberinburada