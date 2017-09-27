Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Başbakanı Neçirvan Barzani, bağımsızlık referandumunu Türk basın mensuplarına değerlendirdi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIK, AMACIMIZ BAĞIMSIZLIK İLAN ETMEK DEĞİL"

Referandumun Irak çerçevesinde Irak'ta yaşayan Kürt halkıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Barzani, "Anlaşmazlık meselesi olduğunu düşünüyorum. Referandumdan sonra Kürdistan bağımsızlığını ilan edeceğiz gibi algılandı. Böyle bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Referandumdan sonra sınırları da belirleyeceği gibi bir düşünce var. Böyle de bir şey yok. Bizim referandumumuz halkın geleceğine ilişkin isteğini ortaya koymak içindi. Bütün bu meseleleri tek taraflı değil Bağdat ile birlikte ele almak istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZİN DAHA İYİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye'nin sınır kapılarını kapatma ihtimaline değinen kapıların Barzani, "Burada yapmış olduğumuz şey Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek değildir. Böyle düşünen varsa bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Türkiye ile uzun sınıra sahibiz. Türkiye her zaman Irak ve Kürdistan halkına yardımcı olmuştur. Türkiye ile ilişkimizin daha iyi olmasını istiyoruz. Bu meselenin daha büyütülmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

"SINIR KAPILARININ KAPATILMASI KİMSENİN ÇIKARINA UYGUN DEĞİL"

13 sene içerisinde Bağdat'ın bizi ikna etmesi gerekiyordu. Bağdat ile olumsuzluğa gittiğimizden dolayı referanduma gittik. Kapının kapatılması konusu kimsenin çıkarına olan bir durum değildir. Bizim ya da Türkiye'nin çıkarına değildir. Her iki tarafta da yaşayan halk zarar görür. Türkiye'nin Irak ve Kürdistan bölgesine ihracatı 2016 yılında 10 milyar dolara ulaşmış durumda. 2017 yılındaki hedef 14 milyar dolara ulaşmasıydı. Kapının kapatılması hangi çıkara hizmet edecek ki? Bize göre böyle bir karar alınmasının hiçbir yararı yok" ifadelerini kullandı.

"REFERANDUM, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNE BİR TEHDİT DEĞİL"

Türkiye ile imzalanan bir anlaşma olduğunu vurgulayan Barzani, "Türkiye her zaman güvenli bir bölge olduğunu ortaya koymuştur. Biz bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Referandum Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehdit olarak algılanmamalıdır. Tam tersine doğalgaz borusunun çekilmesi çalışmaları yürütüyoruz. Gelecek sene gerçekleşmesi beklenen bir proje. Bu şekilde bu meseleyi ele almak kimsenin çıkarına değildir. Türkiye'nin bölge ve bize sunacağı en büyük katkı bunu Bağdat'a sormasıdır. Neden Bağdat böyle davrandı da Kürtler böyle karar aldı. Halkımızın korkusu Irak'ın gerçeği görmemesinden kaynaklanıyor" açıklaması yaptı.

"BİZİ BU NOKTAYA BAĞDAT'IN TAVIRLARI GETİRDİ"

Dünya bankası, uluslararası bankaların Irak'a yardım içinde olduğunu ama kendilerine tek bir kuruş bile vermediklerini kaydeden Barzani açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bize, 'neden böyle yaptınız diye sormak yerine Bağdat'a sormalı. Neden Kürtler bu noktaya geldi. Bağdat bizi itti. 2003 yılında Irak'a geri döndüğümüzde her şeye sahiptik. Kendi irademizde Bağdat'a döndük. Bize dediler ki Irak federe demokratik olacak. Irak'la birlikte kalabilmek için çaba gösterdik. Ama kendimize sorduk 'Irak'ın neresindeyiz. Bu Irak hangi Irak'tır federe mi demokratik mi?' Anayasayı uyguladılar mı? Hiçbirini uygulamadılar. Bizi böyle karar almaya götüren Bağdat'ın tavırları. Anayasayı gündeme getiriyorlar. Kendi istediği maddeleri uyguluyorlar. Bugün görmüş olduğumuz Irak ortaklık Irak'ı değil tüm ortaklığı bozan bir Irak. Bizi bu güne getiren etkenler onlar"

"KUTLAMALARDA İSRAİL BAYRAĞI DALGALANMASI GİBİ BİR TALİMAT YOKTU

Referandum oylamasının ardından kutlamalar yapılması ve kutlamalarda İsrail bayrağının dalgalanması konusunda konuşan Neçirvan Barzani,"Herhangi bayrağın kullanılması verilen talimattan kaynanan bir durum değil. Resmi olarak İsrail ile hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir millete karşı düşmanlığımız da söz konusu değil. İsrail'in Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerle ilişkileri var. Bu meseleyi kendilerinden çok daha abarttılar. İsrail bayrağının asılmasının bizim çıkarımıza olduğunu düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE BİZİM TARAFTA TATBİKAT YAPARSA BUNA KARŞI TAVRIMIZ OLUR"

Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi isteğini dile getiren Barzani, Türkiye'nin sert tutumunun devam etmesi veya sınıra doğru harekat yapılmasına yönelik soruyu şu şekilde yanıtladı: "Böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanmıyorum. Kendi tatbikatları toprakları içerisinde gerçekleştirirse kendilerini ilgilendiren bir durum. Ama bu tarafa geçmeyi düşünürlerse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle bir şeyin de gerçekleşeceğini beklemiyorum ve zannetmiyorum"

"REFERANDUM IRAK SINIRINDADIR VE IRAK SINIRI İÇİNDE KALACAK"

Rosneft ile yapılan doğalgaz anlaşması olduğunu hatırlatan Barzani: "IKBY"den Türkiye ve Avrupa'ya geçecek. Türkiye ile böyle bir anlaşmamız var. Doğal gazın bir kısmı Türkiye içinde olacak. Türkiye doğalgaza ihtiyaç duyuyor. Rosneft ile yapmış olduğumuz anlaşma doğalgaz borusunun Türkiye üzerinden geçilmesiyle alakalı. Birinci aşama 1 milyar dolar yatırım payı biçildi. Görüşmeler devam ediyor. Gerçekleşmesiyle birlikte Türk firması ve yabancı firmanın daha fazla yatırım yapacak şekilde görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasını yaptı.

"REFERANDUM IRAK SINIRINDADIR VE IRAK SINIRI İÇİNDE KALACAK"

Kuzey Irak'ın Türkiye için neden güvenlik tehdidi olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Barzani, "Her şeyden önce iki önemli konu var. Birincisi yapmış olmuş olduğumuz referandum Irak sınırındadır ve Irak sınırı içinde kalacak. İkinci konu ise, savaşa gidecek bir bağımsızlık istemiyoruz. Bağdat ile diyalog yöntemleriyle çözülmesini istiyoruz. Halkımızın irade ve isteğini dünya ve Bağdat'a göstermek istedik. Bağdat ile meseleleri masada çözmek istiyoruz. Türkiye'ye hiçbir şekilde tehdit değiliz. Kaçacak kapımız yok. Geçmişte de, şimdi de ve gelecekte de tehdit olmayacağız. Tam tersi bölge için istikrar faktörü olacağız" ifadelerini kullandı.

"KERKÜK İÇİNDE YAŞAYAN HALK KENDİSİ KARAR VERECEKTİR"

Neçirvan Barzani, "Kerkük ve Türkmenler konusunda Türkiye'yi rahatlatan bir açıklamanız olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "2014'te DEAŞ'ın Musul'u işgal etmesinden önce peşmergeleri bölgeye göndermek için talepte bulunduk ancak izin vermediler. Kerkük'te gerginlik söz konusu oldu ve DEAŞ'ın oraya geçişi söz konusu oldu. Başbakan Peşmergeyi göndermemiz istedi. O zaman Peşmegreyi Kerkük'e göndermeseydik bugünden daha kötü olacaktır. Peşmerge Kerküke'e gidince sadece Kürtleri korumadı. Türkmenleri, Arapları da korudu. Kerkük sadece Kürtlerin kenti değildir. Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, Hristiyanların kentidir. Kerkük'ü Kürdistan'a bağlamak dayatmasında bulunmadık. Kerkük içinde yaşayan halk kendisi karar verecektir"

"KERKÜK HASSASİYETİNİ BİLİYORUZ"

"Kerkük hassasiyetini biliyoruz ve yapıyı göz önüne alıyoruz" diyen Barzani "Kerkük'te referandum yapılırsa kan dökülecek gibi bir düşünce vardı. Olmadı. Üzücü hiçbir olay da olmadı. Kerkük oluşumuna kardeşçe, barış içinde ortaya koyulacak bir sınav olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BAĞDAT, KARDEŞLİKTEN UZAK BİR DİLLE YAKLAŞIYOR"

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin mesajlarının sert bir şekilde devam etmesi durumunda bağımsızlığın diyalogla kurulamaması durumunda sürecin nasıl işleneceğine değinene Nerçirvan Barzani, "Bu zihniyetten dolayı referanduma gittik. Onlar kardeşlikten, dostluktan uzak bir dille yaklaşıyorlar. Ancak bütün meseleyi diyalog ile çözmek istiyoruz. Hem onlar hem de bizim için diyalog yolu çözmekten başka çözüm görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEK TARAFLI HAREKET EDİLİRSE BUNA KARŞI TAVRIMIZ OLACAKTIR"

Peşmerge tartışmalı bölgelerden çekilmesine ilişkin soruya Barzani, "Bu bölgeleri DEAŞ'ın elinden aldık. Bölgelerin nasıl korunacağına ilişkin diyaloga hazırız. Ama tek taraflı bir hareket edilirse buna karşı bir tavrımız da olacaktır" ifadelerini kullandı. İran'a verilen mesaj Türkiye'ye verilen mesajla aynı olduğunu kaydeden Barzani, "Dostluk, kardeşlik ilişkimizin olduğu gibi devam etmesini istiyoruz. Şu ana kadar İran'la ilişkiler olağan seyrinde" dedi.

"ANKARA GÜVENCE VERMELİ"

Kuzey Irak'taki vatandaşların da Türkiye ile sınırın kapanması konusunda endişeleri olduğuna ve bu vatandaşlar hakkında ne düşündüğü sorusunu yanıtlayan Barzani: "Öncelikle Ankara güvence vermeli. Kapının kapatılmasıyla Türk halkı ve buradaki halkın çıkarına olmaz. Ekonomik, siyasi ve toplumsal nedenlerle de böyle bir karar değildi" dedi.

Kaynak: haberinburada