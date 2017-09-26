Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

NEFES KESEN NARKOTİK OPERASYONUNDA TORBACI TÜNELİ BULUNDU!


Nefes Kesen Narkotik Operasyonunda Torbacı Tüneli Bulundu!
Tarih : 26 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Nefes Kesen Narkotik Operasyonunda Torbacı Tüneli Bulundu!(5/10)1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele timi, Beyoğlu'nda çok sayıda adrese düzenlediği operasyonda torbacıların kullandığı tüneli buldu.

POLİS, METRUK BİNALARI DİDİK DİDİK ARADI

İstanbul Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde uyuşturucu satışı nedeniyle çok sayıda ihbar alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen Sokak Suçlarıyla Mücadele timi, mahallede çok sayıda adreste uyuşturucu kullanımı, satımı ve depolandığı yerlere baskın düzenledi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği baskında, çok sayıda metruk bina girilerek arandı. Sokak aralarındaki şüpheli şahısların da üstleri arandı.

BİRA KASALARININ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yapılan çalışma sonucunda ekipler sokak arasında faaliyet gösteren bir marketin dışındaki bira kasalarının içinde çoraba gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Sorgulama sonucunda market sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. Bölgede otomatik silahlarla önlem alan özel harekat polisleri kuş uçurtmadı. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise didik didik arandı.

METRUK BİNALAR ARASINDA TORBACI TÜNELİ BULUNDU

Öte yandan, ekipler sokak üzerinde bir metruk binanın kapısını kırarak içeriye girdi. Binanın katlarını tek tek arayan tim, odalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan çalışma sonucunda binanın birinci katında, kaçmak ve uyuşturucu satımını kolaylaştırmak için binalar arasında yapılan torbacı tüneli bulundu. Tünelde içeriye giren tim, diğer binalarda da arama yaptı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan uygulamada 3 kişi gözaltına alınırken 2 silah ve 2 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nefes  Kesen  Narkotik  Operasyonunda  Torbacı  Tüneli  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER