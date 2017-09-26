NEFES KESEN NARKOTİK OPERASYONUNDA TORBACI TÜNELİ BULUNDU!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele timi, Beyoğlu'nda çok sayıda adrese düzenlediği operasyonda torbacıların kullandığı tüneli buldu.
POLİS, METRUK BİNALARI DİDİK DİDİK ARADI
İstanbul Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde uyuşturucu satışı nedeniyle çok sayıda ihbar alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen Sokak Suçlarıyla Mücadele timi, mahallede çok sayıda adreste uyuşturucu kullanımı, satımı ve depolandığı yerlere baskın düzenledi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği baskında, çok sayıda metruk bina girilerek arandı. Sokak aralarındaki şüpheli şahısların da üstleri arandı.
BİRA KASALARININ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Yapılan çalışma sonucunda ekipler sokak arasında faaliyet gösteren bir marketin dışındaki bira kasalarının içinde çoraba gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Sorgulama sonucunda market sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. Bölgede otomatik silahlarla önlem alan özel harekat polisleri kuş uçurtmadı. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise didik didik arandı.
METRUK BİNALAR ARASINDA TORBACI TÜNELİ BULUNDU
Öte yandan, ekipler sokak üzerinde bir metruk binanın kapısını kırarak içeriye girdi. Binanın katlarını tek tek arayan tim, odalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan çalışma sonucunda binanın birinci katında, kaçmak ve uyuşturucu satımını kolaylaştırmak için binalar arasında yapılan torbacı tüneli bulundu. Tünelde içeriye giren tim, diğer binalarda da arama yaptı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan uygulamada 3 kişi gözaltına alınırken 2 silah ve 2 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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