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neslihan atagül'den kıskançlık açıklaması

NESLİHAN ATAGÜL'DEN KISKANÇLIK AÇIKLAMASI

Kara Sevda'da kocası Emir Kozcuoğlu'nun kıskançlığı yüzünden hayatı kabusa dönen Nihan karakterini canlandıran Neslihan Atagül, gerçek hayattaki eşi Kadir Doğulu ve kıskançlık haberleri konusunda açıklamada bulundu.

Tarih : 20 Ocak 2017, 09:21
Puan Ver : Neslihan Atagül'den Kıskançlık Açıklaması(6/10)8


Neslihan Atagül marka yüzü olduğu Pantene'nin davetinde güzelliği ile göz kamaştırdı. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kendisini kıskandığı haberleri hakkında konuştu.

Akagül "Doğrusu çok ciddiye almıyoruz. Kendi ilişkimizi, kendi hayatımızı bildiğimiz için sorun yok" dedi.



Evlerinde 6 hayvanları olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu "Planlı hayat yaşamıyorum. Hayat nasıl gelirse öyle kabul edip devam ediyorum" dedi.



Neslihan Atagül güzel bir iş olursa eşiyle aynı projede oynayabileceklerini söyledi.


 


 


kaynak:ntv










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