İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyelerine Kuzey Irka'ta yapılan referandum hakkında yorum yapma yasağı getirdi.

TEPKİLER ÜZERİNE "SUSUN" EMRİ VERDİ

Referanduma açıktan destek veren tek ülke olduğu için hem bölgeden hem de dünyanın geri kalanından yoğun tepki çeken Netanyahu, taktik değiştirerek, gelen tepkileri azaltmak için çareyi bir süre sessiz kalmakta buldu.

Referandum hakkında sorulan bir soru üzeri bir İsrail kabine üyesi, başbakan Netanyahu'nun kendilerine herhangi bir yorum yapmamaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ DE SUSKUN

Reuters'ın haberine göre, Hükümet kaynaklarından hiç bir de, tüm ısrarlara rağmen herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Netanyahunun 13 Eylül tarihinde referanduma onay vermesi başta Türkiye olmak üzere özellikle bölge ülkelerinden yoğun tepki çekmişti.

Kaynak: haberinburada