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NEVŞEHİR'DE YENİ AÇILACAK AVM ÇALIŞANLARI KAVGA ETTİ: 5 YARALI


Nevşehir'de Yeni Açılacak AVM Çalışanları Kavga Etti: 5 Yaralı
Tarih : 29 Eylül 2017, 15:50
Puan Ver : Nevşehir'de Yeni Açılacak Avm Çalışanları Kavga Etti: 5 Yaralı(10/10)6

Nevşehir'de yarın açılacak alışveriş merkezinde çalışan iki grup işçi arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

30 İŞÇİ KAVGA ETTİ: 5 YARALI

AVM'nin mal kabul bölümünde çalışan yaklaşık 30 işçi, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle kaga etmeye başladı. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Olayın çıktığı AVM"ye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler kavgayı iddiaya göre biber gazı kullanarak dağıtırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.HASTANEDE ÖNLEM ALINDI

Olayın büyümemesi için polis hastanede güvenlik önlemi aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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