Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!

New York'ta Teröre Karşı Kum Kamyonlu Önlem

NEW YORK'TA TERÖRE KARŞI KUM KAMYONLU ÖNLEM

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ülkelerin liderlerini ağırlayan New York'ta, teröre karşı kritik noktalara kum kamyonları konuşlandırıldı.

Tarih : 19 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : New York'ta Teröre Karşı Kum Kamyonlu Önlem(9/10)5

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ülkelerin liderlerini ağırlayan New York'ta teröre karşı kritik noktalarda konuşlandırılan kum kamyonları dikkat çekti.

HAZIR ŞEKİLDE BEKLİYORLAR

Muhtemel terör olaylarına karşı New York Polis Teşkilatı (NYPD) Dünya liderlerinin kaldığı otellerin bulunduğu tüm cadde ve yolları TIR'lar, kum yüklü kamyonlar ve diğer engelleyici araçlarla her an kapatmaya hazır şekilde bekletiyor.

KUM KAMYONLARI EK ÖNLEM

New York Emniyet Müdürü James P. O'Neill kentin önemli misafirleri olduğunu belirtti. O'Neill, geçmişte DEAŞ'ın araçlarla yaptığı terör saldırılarına dikkat çekerek kum kamyonları ve engelleyici araçların sadece ek önlem olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: New  York  Ta  Teröre  Karşı  Kum  Kamyonlu  Önlem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER