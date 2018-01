Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ülkelerin liderlerini ağırlayan New York'ta, teröre karşı kritik noktalara kum kamyonları konuşlandırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ülkelerin liderlerini ağırlayan New York'ta teröre karşı kritik noktalarda konuşlandırılan kum kamyonları dikkat çekti.

HAZIR ŞEKİLDE BEKLİYORLAR

Muhtemel terör olaylarına karşı New York Polis Teşkilatı (NYPD) Dünya liderlerinin kaldığı otellerin bulunduğu tüm cadde ve yolları TIR'lar, kum yüklü kamyonlar ve diğer engelleyici araçlarla her an kapatmaya hazır şekilde bekletiyor.

KUM KAMYONLARI EK ÖNLEM

New York Emniyet Müdürü James P. O'Neill kentin önemli misafirleri olduğunu belirtti. O'Neill, geçmişte DEAŞ'ın araçlarla yaptığı terör saldırılarına dikkat çekerek kum kamyonları ve engelleyici araçların sadece ek önlem olduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada