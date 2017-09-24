Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in 222 milyon euroya transfer ettiği Neymar'ın, senelik 57 milyon euro ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu olduğu ortaya çıktı.

Coutinho için Barcelona'nın hazırladığı sözleşmeyle Dembele'nin transfer detaylarını paylaşan Football Leaks isimli hack grubu, Neymar'ın maaşını da açıkladı. Der Spiegel dergisinin Football Leaks'e dayanarak verdiği habere göre, Neymar dünyanın en çok kazanan futbolcusu.

YILLIK KAZANCI 57 MİLYON EURO

222 milyon euro satın alma opsiyonu ödenerek Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Brezilyalı oyuncu yılda garanti 37 milyon euro kazanıyor. Primlerin neyi kapsadığı açıklanmazken, Brezilyalının ekstra 20 milyon euro daha kazanabileceği vurgulandı. Bu durumda Neymar'ın yıllık kazancı 57 milyon euroya çıkacak.

Yılda 40 milyon euroyla dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Carlos Tevez'i geride bırakan Neymar, eski kulübü Barcelona'dan 20 milyon euro kazanıyordu.

Kaynak: haberinburada