Nice'in İsviçreli teknik direktörü Lucian Favre, Vitesse ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"WESLEY'E KADRODA YER BULMAM ZOR"

İsviçreli teknik adam, takıma katıldığı günden bu yana kadroya girmekte zorlanan Wesley Sneijder ile ilgili de konuştu. Favre, "Wesley, sezon başı hazırlık kampına geç katıldı. Daha sonra ayak bileğinden sakatlandı. Onu kademeli olarak hazırlamaya çalışıyoruz ancak bir oyun sistemimiz var. Biz 4-4-2 oynuyoruz. O 9 numaranın arkasında, 9,5 gibi oynuyor. Ona kadroda yer bulmam zor. Bunu ona da açıkladım" ifadelerini kullandı.

SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder, imza attığı Nice'te sadece 3 maçta 265 dakika şans bulabildi, ancak skor katkısı veremedi.

Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada