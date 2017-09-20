NİĞDE POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU'NDA HELİKOPTER KAZASI: 1 POLİS ŞEHİT, 1 YARALI
Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitmen Özel Harekat Polisi Abdullah Yıldırım, helikopter pervanesinin çarpması sonucunda şehit oldu. Olay yerinde görevli polis memuru Azim Doğan ise yaralandı.
HELİKOPTER PERVANESİNİN ÇARPMASIYLA ŞEHİT DÜŞTÜ
Nİğde merkezde bulunan Polis Meslek Yüksek Okulu'nda meydana gelen olayda, eğitmen olarak görev yapan Özel Harekat Polisi 27 yaşındaki Abdullah Yıldırım'ın helikopter pervanesinin çarpması sonucunda şehit olduğu öğrenildi.
YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI
Meydana gelen kazada Özel Harekat Polisi 25 yaşındaki Azim Doğan'ın da sağ dizinden yaralandığı ve ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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