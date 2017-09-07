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Nihat Doğan ile Ömür Varol Otoparkta Joplarla Birbirine Girdi

NİHAT DOĞAN İLE ÖMÜR VAROL OTOPARKTA JOPLARLA BİRBİRİNE GİRDİ

Beyaz TV'de birlikte program yapan Ömür Varol ve Nihat Doğan daha önce kavga etmiş yumruklar konuşmuştu. Bu sefer de Doğan, Varol'u otoparkta görüp jopla saldırdı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Nihat Doğan İle Ömür Varol Otoparkta Joplarla Birbirine Girdi(5/10)1

Beyaz TV'de program yapan Nihat Doğan ve Ömür Varol, Nisan ayında yumruk yumruğa kavga etmişti. Bu kavganın ardından programı Ömür Varol, ekip ile yollarını ayırmış, Varol yeni bir programa başlamıştı. İkili kanalın otoparkında birbirine girdi.

"NE BAKIYORSUN LAN"

Uzun bir aradan sonra kanalın otoparkında karşılaşan ikili tekrar kavga etti. Ömür Varol'un kanal otoparkında kendisine bakmasına sinirlenen Nihat Doğan, Varol'a önce "Ne bakıyorsun lan" şeklinde çıkıştığı ardından ise arabadaki jopunu çekip, ünlü programcıya saldırdı.

ÇALIŞANLAR ZOR AYIRDI

Birbirine giren ikiliyi kanalın çalışanları ayırırken, Doğan'ı binanın farklı bir alanına götüren çalışanlar uzun bir süre de ünlü türkücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Doğan'ın bu anlarda da Varol'a ağır sözler söylediği ve tehditler savurduğu iddia edildi. Ömür Varol'un otoparktan ayrılmasından sonra ise Nihat Doğan'ın Beyaz TV binasından kendi aracıyla çıkış yaptığı öğrenilirken, iddiaya göre, Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek, olayı kimin başlattığını öğrenmek için kamera görüntülerini istediği bildirildi.

Kaynak: Medyaradar

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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