

Nijerya Ordusu tarafından Boko Haram örgütüne karşı düzenlenen hava operasyonunda "yanlışlıkla" mülteci kampı ve görevlilerin bulunduğu bölgenin bombalandığı, olayda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.







Nijerya ordusu adına konuşan General Gen Lucky Irabor gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde bulunan ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampı "yanlışlıkla" bombaladığını söyledi.







kaynak:milliyet