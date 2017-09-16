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Nikah şahidi Yıldırım oldu! Babası ve eniştesi şehit, kendisi gazi

NİKAH ŞAHİDİ YILDIRIM OLDU! BABASI VE ENİŞTESİ ŞEHİT, KENDİSİ GAZİ

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde babası ve eniştesi şehit olan, kendisi de gazi olan Ayşe Sayın'ın nikah şahidi oldu.

Tarih : 16 Eylül 2017, 01:40
Puan Ver : Nikah Şahidi Yıldırım Oldu! Babası Ve Eniştesi Şehit, Kendisi Gazi(8/10)4

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Necati Sayın'ın kızı ve aynı zamanda 15 Temmuz gazisi olan Ayşe Sayın ile Muhammed Özyiğit'in nikah töreninde şahitlik yaptı.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE EŞİ KATILDI

Sayın ile Özyiğit, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Nikah törenine Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak yaptı.

"BABASI, ENİŞTESİ ŞEHİT, KENDİSİ VE KARDEŞİ GAZİ"

Nikahın kıyılmasının ardından genç çifti tebrik eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

Bir gazi kızımız. Babası şehit, eniştesi şehit, kardeşi gazi, çok anlamlı bir birliktelik. Onlar bu ülkenin geleceği için, demokrasimiz, bayrağımız, istiklalimiz için canlarını seve seve verdiler. Ne yazık ki mürüvvetlerini göremediler. Ancak sizler, mutlu evliliğinizle ve çoluk çocuklarınızla onların yokluğunu, acılarını azaltacaksınız. Ülkemize, milletimize, bayrağımıza sahip evlatlar yetiştireceksiniz buna inanıyoruz. Bir kez daha Cenabı Mevlam'dan mutluluk diliyorum.

Konuşmasının ardından Binali Yıldırım, nikah cüzdanını gelin Ayşe Sayın'a verdi. Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, çiftin yakınlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"BABAMIN BURADA OLMASINI İSTERDİM"

15 Temmuz gazisi olan Sayın da AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir günde Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın yanlarında olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Güzel bir günde babasının bulunmamasının burukluğunu yaşadığını aktaran Ayşe Sayın, "Babam 15 Temmuz şehidi. Onun da burada olmasını çok isterdim. Başbakanımız babama kişilik olarak benziyor, onun burada olması beni çok mutlu etti." diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUZ OLURSA BABMIN ADINI KOYMAYI İSTİYORUZ"

Darbe girişiminin olduğu geceyi unutmadıklarını ifade eden Sayın, "Ölseydik şehit olacaktık ama gazi unvanını alabileceğimizi düşünmemiştik. Çocuğumuz olursa babamın adını koymayı istiyoruz. Daha çok Necati ve Fazıllar gelecek bu dünyaya." dedi. Damat Jandarma Astsubay Muhammed Özyiğit ise kendilerini yalnız bırakmayan Başbakan Yıldırım ve eşi ile davetlilere teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nikah  Şahidi  Yıldırım  Oldu  Babası  Ve  Eniştesi  Şehit  Kendisi  Gazi    haber

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