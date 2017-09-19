Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Fransa'nın Marsilya kenntindeki Türk konsoslosluğunda dünya evine girdi. Nikah sonrası Subaşı ve Ilıcalı akşam yemeğine gitti.

YEMEK ÖNCESİ ELBİSESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Nikahta giydiği ve çalıntı tasarım olduğu iddia edilen kıyafetini değiştiren Şeyma Subaşı, akşam yemeğine yeni kıyafetiyle gitti.

TEK TAŞ YÜZÜĞÜYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Yemek öncesinde yeni kıyafetiyle fotoğraf çektiren Şeyma Subaşı'nın, düğün için Acun'un kendisine hediye ettiği tek taş yüzüğü ise görenlerin gözlerini kamaştırdı.

İşte şeyma subaşı ve Acun Ilıcalı çiftinin nikahı ve sonrasında çekilen görüntüler:





















Kaynak: haberinburada