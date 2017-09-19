NİKAH SONRASI KIYAFETİNİ ÇIKARDI, TEK TAŞIYLA DÜŞMAN ÇATLATTI
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı nikah sonrası akşam yemeğine çıktı. Yemek öncesi nikah kıyafetini değiştiren Şeyma Subaşı'nın tek taş yüzüğü gözleri kamaştırdı.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Fransa'nın Marsilya kenntindeki Türk konsoslosluğunda dünya evine girdi. Nikah sonrası Subaşı ve Ilıcalı akşam yemeğine gitti.
YEMEK ÖNCESİ ELBİSESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Nikahta giydiği ve çalıntı tasarım olduğu iddia edilen kıyafetini değiştiren Şeyma Subaşı, akşam yemeğine yeni kıyafetiyle gitti.
TEK TAŞ YÜZÜĞÜYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Yemek öncesinde yeni kıyafetiyle fotoğraf çektiren Şeyma Subaşı'nın, düğün için Acun'un kendisine hediye ettiği tek taş yüzüğü ise görenlerin gözlerini kamaştırdı.
İşte şeyma subaşı ve Acun Ilıcalı çiftinin nikahı ve sonrasında çekilen görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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